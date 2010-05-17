Беларусь-Латвия: взаимодействие в законодательной и торгово-экономической сферах

О дальнейшем сотрудничестве говорили 17 мая в Минске белорусы с латышами. По словам главы комиссии по международным делам сейма Латвии Андриса Берзиньша, депутаты рассматривают Беларусь в качестве одного из серьезных партнеров.

На встрече шла речь о взаимодействии в законодательной и торгово-экономической сферах. В частности, обсудили совместный закон о стыке трех границ: Беларуси, Латвии и России. В сейме документ уже прошел первое чтение, теперь слово за белорусами.

Наша страна рассматривает Латвию как важного стратегического партнера для развития отношений с Евросоюзом. Гостям предложили поближе познакомиться с нашей республикой, выехать в областные города и посетить любые предприятия и заводы.

Сергей Маскевич, председатель постоянной комиссии палаты представителей национального собрания Республики Беларусь по международным делам и связям СНГ:

– Для нас очень важно взаимодействие с Латвией, как в экономической, так и политической сферах. Я думаю, что данный визит позволит нам серьезно проанализировать ситуацию и выйти на организациюпостоянно действующей системы взаимодействия.

Андрис Берзиньш, председатель комиссии по международным делам Сейма Латвийской Республики:

– Мы достаточно большой делегацией приехали сюда, для того, чтобы наладить межпарламентские связи и чтобы через эти связи, как на двустороннем, так и на одностороннем уровне взаимодействовать на благо обоих стран.

Отметим, в Беларуси проживает около двух тысяч латышей. Создано общественное объединение «Союз латышей Витебской области «Даугава». Латвию местом жительства выбрали около 90 тысяч белорусов. В союзе общественных объединений – 12 региональных организаций. Творческие национальные коллективы Латвии и Беларуси – активные участники и гости различных фестивалей и праздников.