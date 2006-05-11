Беларусь - Куба: от слов к делу

В Палате представителей обсудили конкретные пути развития торгово-экономических отношений.<У стран есть значительный потенциал>, - такое мнение высказал депутат Сергей Костян на встрече с представителем Кубы Хуаном Вальдесом Фигероа. Импульс взаимовыгодному сотрудничеству придал визит премьер-министра Беларуси на остров Свободы, по итогам которого заключен ряд соглашений. Куба проявила заинтересованность в продукции Минского автозавода и Минского тракторного завода, а также в белорусских удобрениях.