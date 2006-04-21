Беларусь - Куба: новый импульс сотрудничества

Беларусь и Кубу связывают очень теплые и дружественные отношения.

"Мы попробуем придать им новый импульс через торгово-экономическое сотрудничество", - заявил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский 20 апреля вечером по прибытии в Гавану с официальным визитом. Он отметил, что подписанные ранее главами государств двух стран соглашения в настоящее время широко реализуются.

В Гаване во Дворце Революции запланирована встреча главы белорусского правительства с председателем Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Фиделем Кастро. Делегацию деловых кругов Беларуси будут принимать в кубинских министерствах металлургии и машиностроения, транспорта, легкой промышленности, в Торговой палате.

Куба является одним из основных торговых партнеров Беларуси в Латинской Америке. В 2005 году товарооборот между странами по сравнению с 2004 годом снизился почти на 45% за счет падения импорта. Вместе с тем обозначилась важная тенденция увеличения белорусского экспорта, в основном, за счет поставок сложно-технической продукции, которая составила 90% в общем объеме поставок. Экспорт в целом вырос на 91,3% благодаря продаже грузовых автомобилей МАЗ и БелАЗ. Впервые поставил на Кубу свою новую продукцию - подземные автопоезда и скреперы - Могилевский автомобильный завод. Увеличилась в 2,7 раза поставка тракторов, в 2 раза - кузовов автомобилей, почти в 3 раза - частей к двигателям.

Импорт из Республики Куба снизился в 2005 году к уровню 2004 на 76,3%, главным образом, за счет снижения в 4 раза поставок сахара-сырца - основной статьи кубинского экспорта в Беларусь. На белорусский рынок поставлялись также в незначительных объемах лекарственные средства, табачные изделия, крепкие спиртные напитки, цитрусовые.

За 2 месяца 2006 года закрепилась тенденция наращивания поставок на Кубу сложно-технической продукции. Так, поставлено грузовых автомобилей на $929,7 тыс., двигателей - на $376,9 тыс., тракторов - на $115 тыс. Подготовлен контракт на поставку в 2006 году на Кубу 100 кабин к грузовым автомобилям МАЗ. Достигнуты договоренности о подготовке и направлении Минским автозаводом кубинской стороне коммерческих предложений на поставку грузовых автомобилей и автобусов.

В настоящее время в транспортном секторе экономики Кубы проводится реструктуризация парка техники. Принято решение проводить массовые закупки машин и сервисного оборудования по приемлемым ценам. На Кубе создана государственная комиссия по закупкам транспортных средств и сопутствующего оборудования. Предполагается, что она определит марки автотехники, которые будут закупаться в ближайшие годы. Особое внимание уделяется закупке техники МАЗ, БелАЗ и Могилевского автозавода, сообщает БелТА.