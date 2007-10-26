Беларусь - Китай: совместные проекты

Стороны готовят к подписанию контракты на строительство в нашей республике 6 заводов по производству древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит.

Их стоимость - около 140 миллионов долларов. Об этом идет речь сегодня на заседании белорусско-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. На завершающем этапе и переговоры по совместному строительству в Беларуси завода по производству беленой целлюлозы стоимостью 200 миллионов долларов.

Значимым результатом в общем перечне белорусско-китайских проектов стала и реконструкция Минской ТЭЦ-2. На ее модернизацию Китай инвестирует 42 миллионов долларов. Финансирование проекта уже началось.

Китайской стороной также принято решение по кредитованию белорусской цементной промышленности. На модернизацию и реконструкцию трех цементных заводов КНР выделит кредит в 500 миллионов долларов.

