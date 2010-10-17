Беларусь-Китай: поддержка от самой динамичной экономики мира и ворота на европейские рынки

Когда говорят о могуществе Китая, показывают вот это: витрина Поднебесной — деловой центр Шанхая, самого успешного города страны. Сегодня это третий финансовый центр мира после Лондона и Нью-Йорка. И, похоже, именно здесь первыми на планете нашли средство от мирового кризиса. Пока другие экономики лопались, как мыльные пузыри, Китай продолжал держаться на плаву.

Стабильность — вот что привлекает на берега Хуанпу тысячи бизнесменов со всего мира. А ведь каких-то двадцать лет назад на этом месте крестьяне возделывали рис. Филипп Берхарт на родине во Франции занимается большими кораблями. В Китай по бизнесу летает несколько раз в месяц. Говорит, эта страна вот-вот отправится в большое плавание.

Филипп Берхарт, менеджер кораблестроительной компании (Франция):

Китай стремительно развивается. Хочу сказать, что я посещаю эту страну уже тридцать лет, и изменения впечатляют. Я думаю, они запросто могут стать первыми в мире. Правда, для этого Китаю надо решить некоторые демографические проблемы.

Секрет китайского экономического чуда, конечно же — высокие технологии. В в одной из известных компаний показывают принцип действия самого быстрого в мире поезда. 30 километров от аэропорта до центра мегаполиса он преодолевает всего за 8 минут. Не удивительно, что первый маглев построили именно в Китае.

Компания, о которой менеджер Джоана может рассказывать часами, работает по всему миру, в том числе, и в нашей стране. Уже в ближайшие месяцы на белорусско-китайском экономическом поле появятся и десятки новых игроков. В понедельник в Пекине подписан целый пакет совместных документов на 3,5 миллиарда долларов.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Эти проекты действительно реально взаимовыгодны. Мы надеемся, что с вашей помощью, с помощью этих проектов мы сможем по-хорошему догнать Китай, который развивается каждый год с темпом в плюс 11-13%.

Большая экономика — это, конечно же, большая политика. И очень многое зависит от личного контакта глав государств. Александр Лукашенко и Ху Цзиньтао встречаются не первый раз. И не первый раз подтверждают: 8 тысяч километров — не расстояние для таких разных и таких похожих стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы в очередной раз поражены теми масштабами, теми уникальными проектами, которые вы создаете. Вы демонстрируете всему миру динамизм, и вашу страстную устремленность вперед.

Ху Цзиньтао, председатель Китайской Народной Республики:

Хочу поблагодарить Вас и весь белорусский народ за помощь в преодолений последствий стихийного бедствия. Беларусь в июне передала нам миллион долларов для оказания помощи районам, пострадавшим от разрушительного землетрясения.

Китай для Беларуси — пример быстрого развития. Прирост ВВП в Поднебесной сегодня один из самых высоких в мире. Для Китая Беларусь — это выход на европейский рынок и возможность выгодно вложить капитал.

Китайские инвестиции придут в Национальный аэропорт «Минск». Учитывая расположение, воздушные ворота белорусской столицы могли бы стать крупным пересадочным узлом. Для этого здесь откроют еще один пассажирский терминал и постоят вторую взлетно-посадочную полосу. Она сможет принимать самые крупные аэробусы, в том числе, и знаменитый А-380. На все это в ближайшие несколько лет потратят 600 миллионов долларов.

Вадим Мельник, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

К сожалению, национальный аэропорт, который был построен в советские времена, не в полной мере удовлетворяет условиям современного транзита. Для его расширения нам необходим современный транзитный терминал.

«Чайна-Таун» — уголок Поднебесной на берегу Свислочи — пока лишь на бумаге, но уже в следующем году приступят к возведению бизнес-центра, торговой улицы и детского развлекательного комплекса. Откроют здесь центр традиционной китайской медицины. Гостиницу «Пекин» и микрорайон «Лебяжий» в столице тоже возведут с помощью китайских инвестиций. Немалые деньги осядут и в энергетике. Для Березовской и Лукомольской ГРЭС, которые сегодня нуждаются в обновлении, эти средства явно не лишние.

Владимир Шишко, генеральный директор РУП «Брестэнерго»:

Партнерский тандем позволит нам за три года построить новый энергетический блок с хорошей экономикой, которая позволит снизить потребление дорогого сегодня газа и позволит ввести новые технологии и отказаться от той электростанции, которой сегодня уже 50 лет.

Первое что бросается в глаза в 20-миллионном китайском мегаполисе — это свободные дороги. Здесь, похоже, полностью решили проблему городских пробок. И в этом смысле у Китая тоже есть чему поучиться. Не случайно сразу несколько инвестиционных проектов — именно из этой сферы. За китайские деньги в белорусской столице построят современную многоуровневую развязку. В Гомельской и Могилевской областях по железным дорогам поедут грузовые электровозы. А в Минске приступят к созданию интеллектуальной транспортной системы. Это когда всем движением управляет компьютер, а человеческий фактор полностью исключен.

Финансировать эти проекты будет китайский «Эксимбанк». По сути это начало освоения беспрецедентной в истории отношений двух стран суммы. Кредитную линию в 15 миллиардов долларов Китай открыл год назад. 2-3 % годовых на два десятка лет с пятилетней отсрочкой первого платежа: для Беларуси это были самые выгодные условия, которых не предлагал никто в мире: ни ближайшие соседи, ни МВФ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы заинтересованы идти в Европу — милости просим в центр Европы, в Беларусь. Создавайте свои предприятия, мы будем активно помогать и вас поддерживать. Таким образом, вы получите наибольший эффект от сотрудничества с Беларусью в Европу.

Результат давних и взаимовыгодных отношений: «АВИК-БелАЗ» — тандем китайской корпорации и известного белорусского бренда. До сих пор это СП торговало грузовиками из Жодино на китайском рынке. Теперь их будут собирать прямо в Пекине.

Петр Пахомчик, генеральный директор ОАО «Белорусский автомобильный завод»:

СП создано на условиях «пятьдесят на пятьдесят». Мы изготавливали техническое оборудование, китайцы строили здание. Это первые инвестиции Белорусского автомобильного завода в страны дальнего зарубежья.

В интернете в сводках деловых новостей это уже назвали первым китайским БелАЗом. Проект не только имиджевый, но и невероятно выгодный. Такой коммерческий ход позволит завоевать четверть рынка Поднебесной, оставив позади многих конкурентов. А отсюда выйти и на весь азиатский регион.

Сюй Тао, генеральный директор совместного предприятия «АВИК-БелАЗ Карьерные машины»:

Мы своими глазами увидели, что, благодаря нашей хорошей успешной взаимной работе, машины БелАЗ больше продаются на китайском рынке. Белорусская продукция конкурентноспособна: она качественная, недорогая и проще для шоферов. Если мы будем хорошо работать вместе, то займем не только китайский рынок, но и выйдем на мировой рынок. Поэтому мы надеемся, что наш бизнес будет развиваться успешно.

Кристина — будущий дипломат. В Беларуси несколько лет училась искусству договариваться. В Китай приехала на год, что бы освоить все премудрости иероглифов. Ведь дипломатия начинается тогда, когда исчезает языковой барьер.

Кристина Качановская, студентка Белгосуниверситета:

С китайцами очень просто находить общий язык. Мне кажется, между нами есть что-то родственное, славяне и китайцы близки. Может быть, в силу советского общего прошлого, совместных социалистических культурных традиций.

На родину Кристина вернется лишь к будущей осени. За это время бизнесмен Филипп из Франции не раз слетает в Шанхай. А менеджер Джонана, возможно, сделает карьеру в известной корпорации. Ведь в стране, которая когда-то придумала компас, порох и бумагу, каждый день происходит что-то новое.

Игорь Позняк, Евгений Горин, Андрей Новгородцев и Валерий Науменко на неделе о больших возможностях большой страны.