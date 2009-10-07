Беларусь, Китай и Литва объединятся в единый транспортный коридор

Профильные ведомства этих стран, в сотрудничестве с Россией и Казахстаном, планируют подписать документ в области грузоперевозок.

Транзитные возможности Беларуси, во многом связаны с движением грузов в порты Прибалтики и Калининграда, а также украинские порты Николаев и Одесса. Сухопутный транзит по территории Беларуси в морские ворота позволяет сократить время следования грузов, примерно, в 2 раза.

Предполагается и создание в Беларуси сети современных транспортно-логистических центров. В них будут накапливаться грузы, а затем распределяться по направлениям. В такие центры уже готова вложить деньги Бельгийская компания. А буквально через месяц начнётся строительство транспортно-логистического пункта под Минском с иранскими инвестициями.