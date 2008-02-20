Беларусь-Калининград: возможности повышения взаимного товарооборота

Это одна из главных тем заседания белорусско-российского совета по долгосрочному сотрудничеству.Оно пройдет сегодня в столице самого западного региона России. Для участия в мероприятии в Калининград прибыла белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра Беларуси Андреем Кобяковым. С российской стороны структуру возглавляет губернатор Калининградской области Георгий Боос.



Отметим, по итогам 2007 года взаимный товарооборот приблизился к 150 миллионам долларов. Рост за год - 6%. Увеличить этот показатель сможет расширение сотрудничества в строительной сфере, рост поставок различных видов техники, сельскохозяйственной, рыбопромышленной продукции и других товаров.



Как было отмечено на заседании, сегодня почти восьмая часть жителей Калининградской области - это выходцы из Беларуси, этническими белорусами являются многие руководители государственных структур в регионе.