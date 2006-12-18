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Беларусь-Израиль: экономическое сотрудничество развивается

18 декабря 2006 09:31
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18 декабря во время визита в Беларусь делегации Министерства иностранных дел Израиля будут обсуждаться вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества двух стран. В Минск прибудут заместитель генерального директора МИД Израиля Марк Софер и начальник экономического отдела Илан Маор. Как ожидается, чиновники проведут встречи в министерствах и ведомствах Беларуси с участием представителей крупнейших отечественных компаний. Израильскую сторону интересует, прежде всего, развитие контактов в области телекоммуникаций и высоких технологий. Ожидается, что 18 декабря гости из Израиля примут участие в церемонии официального открытия после ремонта помещения посольства этой страны в Беларуси.
# Экономика

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