Беларусь изменит акценты в финансовой сфере и внешнеэкономической деятельности

В условиях мирового финансового кризиса нельзя допустить снижения темпов развития белорусской экономики. Кабинет министров рассмотрел выполнение прогнозных показателей за девять месяцев текущего года.

Обсуждение началось с констатации фактов. Три из 19-ти важнейших параметров социально-экономического развития не выполнены. Тем не менее, это не повод, об итогах в целом говорить – "отрицательно". Положительная динамика – сохранена. По отдельным параметрам наблюдается даже рост, хотя это и не скрывает проблем. Так, не удалось сдержать рост потребительских цен. Это то, что в первую очередь бьет по кошельку граждан. По итогам года инфляция может составить 14%. Этому есть объективные причины, считают в Минэкономики.

Проблемным местом остается импорт товаров и услуг. Сальдо внешней торговли товарами и услугами – более двух миллиардов долларов со знаком минус. Среди причин, называется экспортно-импортные операции с энергоносителями, сырьем и комплектующими. Не удалось выполнить показатели и по производству сельхозпродукции.

Нельзя не отметить, эти девять месяцев не были для нас простыми. Выросли цены на энергоносители, а также на ввозимые сырье и продовольствие. В последние месяцы к этим условиям добавился и мировой финансовый кризис. И сегодня нет экспертов, которые бы точно определили его глубину и возможные последствия.

Положительной сегодня названа деятельность инвестиционная и производственная. Хорошие результаты в ключевых отраслях экономики. Как отмечают экономисты, темпы развития промышленности дали прирост ВВП – 10,7%. А сохранение высокой инвестиционной активности говорит о нацеленности экономики на ускоренное техническое перевооружение.

Чтобы не допустить снижения темпов развития экономики, Беларусь намерена изменить акценты в финансовой сфере и внешнеэкономической деятельности. Министерству финансов страны поручено также не позднее середины ноября скорректировать бюджет этого года, с тем расчетом, чтобы деньги направлялись только на самые актуальные цели. В Совмине считают, это позволит успешно завершить этот год и хорошо стартовать в новом.