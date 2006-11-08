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Беларусь избрана членом Экономического и Социального Совета ООН на 2007-2009 годы

08 ноября 2006 11:45
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Такое решение принято на Генеральной Ассамблее ООН. После девятого тура голосования Болгария отказалась от дальнейшей борьбы за место представителя Восточной Европы. Таким образом, в десятом туре голосования Беларусь оказалась вне конкуренции и набрала необходимые две трети голосов. Всего в составе организации 54 страны. 18 из них избираются ежегодно сроком на три года. ЭКОСОС - один из шести главных органов ООН. Он способствует разрешению международных проблем в экономической и социальной областях, а также в сферах здравоохранения, культуры и образования.
# Экономика

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