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Беларусь импортировала почти 53 тысячи тонн рыбы с начала 2017 года

27 июня 2017 17:34
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Новости Беларуси. Закупки при этом увеличились на 14 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

75 % всего объема закупок – это рыба из Норвегии, Исландии и Фарерских островов.

Кстати, последние рекордно увеличили поставки: они ввезли в Беларусь 3807 тонн рыбы против 149 тонн годом ранее. 17 % импорта приходится на филе, которое белорусы покупают в Исландии, Индии и Норвегии. Экспорт рыбы из Беларуси в Россию вырос почти на четверть: с начала 2017 года вывезли почти на 38 миллионов долларов.

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# Экономика # Продукты питания

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