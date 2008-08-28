Беларусь и Южная Корея подпишут контракт на осуществление крупного инвестиционного проекта уже в сентябре

Чистая прибыль от его реализации – сотни миллионов долларов. Уже сейчас в Минске открыты представительства крупных южнокорейских корпораций. Белорусский "Интеграл" будет производить телевизоры совместно с известным корейским производителем техники и электроники, а МАЗ – работать по технологиям одного из лидеров корейского машиностроения. Деньги также будут вложены в развитие производства и закупку новейшего оборудования для предприятия "Гродно-Азот".