Беларусь и Ярославская область наращивают товарооборот

Каждый визит губернатора Ярославской области Анатолия Лисицина обеспечивает прогресс в отношениях двух стран, заметил белорусский лидер. А автомобилестроение назвал локомотивом двустороннего сотрудничества.

Губернатор Ярославской области считает необходимым усилить кооперацию в дизельном автомобилестроении. Уже скоро будет налажен серийный выпуск двигателей стандарта "Евро-3" и "Евро-4". Важно объединить наработки, чтобы в итоге сэкономить усилия, финансы и сроки. Анатолий Лисицын особо подчеркнул: в условиях такого тесного сотрудничества увеличение стоимости энергоносителей для Беларуси рикошетом отразится на российском производителе.

Тема развития дизельного автомобилестроения до 2008 года обсуждались сегодня и на встрече губернатора Анатолия Лисицына на встрече с премьер-министром Республики Беларусь Сергем Сидорским. Стороны намерены создать совместное производство автомобильной техники. Оно будет отвечать международным современным и перспективным требованиям по экологии, экономичности и безопасности.