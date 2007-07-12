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Беларусь и Ярославская область намерены расширять инвестиционное сотрудничество

12 июля 2007 11:24
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Завершился визит в Беларусь делегации экономической миссии Ярославской области .

Сегодня гости посетили Минский автомобильный завод. Состоялась встреча в Совмине с заместителем премьер-министра Виктором Бурей. Стороны подвели итоги и наметили новые перспективы торгово-экономического сотрудничества. Беларусь и Ярославская область намерены расширять инвестиционное сотрудничество.

В прошлом году товарооборот между нашей страной и Ярославской областью превысил 294 миллиона долларов. За пять месяцев текущего года товарооборот по сравнению с прошлым годом возрос почти на 39%. В основе белорусского экспорта: грузовые автомобили, тракторы, полимерные материалы, пластмассы, изделия из черных металлов, шины.

# Экономика

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