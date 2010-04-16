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Беларусь и Венесуэла планирует комплекс совместных мероприятий в год 200-летия независимости Венесуэлы

16 апреля 2010 10:50
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Они затронут как культурные, так и социальные аспекты.

Специалисты уже отмечают в Минске повышенный интерес к испанскому языку. Сейчас в Каракасе продолжает работу  белорусско-венесуэльская комиссия. А ещё Беларусь в качестве наблюдателя принимает участие в заседании стран альянса АЛЬБА.

Диас Нуньес Америко, чрезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:
Это мероприятие позволит диверсифицировать отношения Беларуси и сотрудничать с такими странами, как Боливия, Никарагуа, Куба, Эквадор, некоторые острова Карибского моря. Таким образом, Венесуэла открывает для Беларуси свои двери в Латинскую Америку.

Анатолий Морозевич, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Страны Карибского бассейна уже знают наших специалистов. Эти государства получают традиционные поставки — калийные удобрения, тракторы «Беларусь», «Маз». Однако направления сотрудничества могут быть самыми широкими — и это самое главное.

# Экономика # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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