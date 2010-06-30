Беларусь и Венесуэла обсуждают возможность строительства газовой магистрали

Напомним, первую партию черного золота объемом в 80 тысяч тонн доставили в морской порт Одессы в конце апреля этого года. Всего с июня по август в одесский порт прибудут семь танкеров с венесуэльской нефтью марки «Санта-Барбара».
Америко Диас Нуньес, чрезвычайный и полномочный посол боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:
– Танкеры с нефтью для Беларуси исправно приходят в Одесский порт. После чего ваша страна использует сырье для переработки и реализации по собственному усмотрению. В планах правительств обеих стран – довести количество поставляемой в Беларусь из Венесуэлы нефти в 2011 году до 11 миллионов тонн.