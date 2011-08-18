Беларусь и Венесуэла: какие совместные проекты

За последние пять лет Беларусь и Венесуэла прошли путь, на который многим странам нужны десятилетия. Дружба двух президентов — Чавеса и Лукашенко — стала залогом развития экономики и общего товарооборота. Буквально с нулевой отметки он вырос до суммы в полмиллиарда долларов.

Это страна стала отличной стартовой площадкой для Беларуси в Латиноамериканском регионе. В сентябре в Венесуэлу отправится очередная наша делегация. Их главная миссия — подготовить почву для уже не телефонного разговора двух лидеров. В ближайшее время Боливарианскую Республику намерен посетить белорусский президент, чтобы своими глазами увидеть да и проконтролировать, как выполняются договоренности.

Херардо Эстрадо, первый секретарь посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Мы работаем в экономике: сельском хозяйстве, строительстве, образовании, в нефтяной сфере, отношения усиливаются. Думаю, что визиты делегаций позволят расширить сотрудничество. Перспективными называют сферы транспорта и машиностроения.

Одной из главных остается тема энергоресурсов. Четыре десятка белорусских нефтяников работают на венесуэльских месторождениях. Вместе с латиноамериканцами ведут добычу на семи нефтяных и шести газовых активах. В начале августа стало известно, что специалисты совместного предприятия пробурили перспективную скважину с черным золотом. К 2012 выйдут на 1 миллион 200 тысяч тонн нефти и более 800 млн кубических метров газа.

Крупный совместный проект — жилье. Белорусы предлагают полный комплекс услуг — от генерального плана до организации самого строительства. Возводят в Венесуэле целые жилые кварталы по 5-10 тысяч квартир.

Анатолий Ничкасов, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Мы выполняем первый этап и в году вводим в эксплуатацию. Это строительство в городе Маракае сектора Гвасималь — 2,5 тысяч квартир.

В этом же городе есть вторая площадка, над ней мы работаем — это район Либертадор, тоже жилой комплекс, на 4,5 тысяч квартир. Там тоже уже приступили к работам.

В Венесуэле полным ходом идет технологическое оснащение заводов по выпуску грузовиков и тракторов. Вот-вот они должны заработать. Чуть позже — по плану до конца этого года — откроют кирпичное производство.

Стратегическими партнерами двум государствам быть просто. Воля президентов плюс к этому экономики стран дополняют друг друга. Венесуэла богата на ресурсы, Беларусь — на технологии в промышленности и сельском хозяйстве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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