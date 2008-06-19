Беларусь и Узбекистан определили совместное будущее на ближайшие 10 лет

Договор об экономическом сотрудничестве до 2017 года подписан сегодня в Минске. Товарооборот двух стран – порядка 114 миллионов долларов. По мнению сторон, такой уровень не соответствует экономическому потенциалу государств. Увеличить объем взаимных поставок странам позволит развитие отношений в сфере перерабатывающей промышленности, животноводства и сельхозтехники.



Кроме того, Беларусь и Узбекистан будут сотрудничать в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Сегодня подписано соответствующее соглашение между МЧС двух стран.