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Беларусь и Узбекистан определили совместное будущее на ближайшие 10 лет

19 июня 2008 17:36
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Договор об экономическом сотрудничестве до 2017 года подписан сегодня в Минске. Товарооборот двух стран – порядка 114 миллионов долларов. По мнению сторон, такой уровень не соответствует экономическому потенциалу государств. Увеличить объем взаимных поставок странам позволит развитие отношений в сфере перерабатывающей промышленности, животноводства и сельхозтехники.

Кроме того, Беларусь и Узбекистан будут сотрудничать в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Сегодня подписано соответствующее соглашение между МЧС двух стран.
# Экономика

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