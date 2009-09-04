Беларусь и Украина вместе освоят Вселенную

Делегация Национального космического агентства этой страны находится с визитом в Беларуси. Стороны намерены подписать документ о сотрудничестве в области космического пространства.

Сейчас взаимные интересы двух государств сосредоточены на математике, точной механике и оптике. А совместные исследования позволят производить качественно новые технологии и услуги, как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

- У вас прекрасная оптика, а от нее зависит решение колоссального спектра задач, связанных с зондированием земли. Мы могли бы здесь очень хорошо поработать вместе, - полагает генеральный директор национального космического агентства Украины Александр Зинченко.

- Радует, что украинская сторона заинтересована в тех наработках, которые имеются у нас по принципиально новым двигателям. Мы сможем работать по полному технологическому циклу – от идеи до конкретных изделий, - утверждает председатель президиума национальной академии наук Беларуси Михаил Мясникович.