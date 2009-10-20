Беларусь и Украина создадут совместные предприятия

Новые СП появятся в области машиностроения и фармацевтики.

Об этом журналистам рассказал первый вице-премьер Владимир Семашко.

В Минске 20 октября работала межправительственная белорусско-украинская комиссия по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Украинскую делегацию возглавлял первый вице-премьер-министр Александр Турчинов. По итогам вице-премьеры подписали совместный протокол заседания.

Соседи заинтересованы сотрудничать в энергетической сфере, поэтому украинской электроэнергии в Беларуси станет больше. Контракт на поставку может быть перевыполнен на 500 миллионов киловатт-часов. В этом году страна возобновила импорт электроэнергии.