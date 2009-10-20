Беларусь и Украина: совместные предприятия и «Восточное партнерство»

Вопросы торгово-экономического сотрудничества на уровне правительств двух стран обсуждали в Минске.

Новые СП появятся в области машиностроения и фармацевтики. Наши южные соседи также заинтересованы сотрудничать в энергетической сфере. Поэтому украинской электроэнергии в Беларуси станет больше. Контракт на поставку может быть перевыполнен на 500 миллионов киловатт часов.

— В этом году мы восстановили экспорт электричества в Республику Беларусь. Я надеюсь, что в следующем году объёмы экспорта будут только возрастать, и убежден, что мы сможем совместно рассматривать вопросы синхронизации определённых действий относительно экспорта электроэнергии, — заявил Александр Турчинов.

Совместно Беларусь и Украина выступят в программе «Восточное партнёрство» с инфраструктурными проектами. Они касаются транспорта и энергетики. Пока решаются организационные вопросы, но белорусская сторона считает, что уже пора переходить к конкретике.

— Надо серьезно подумать над инфраструктурным проектом о развитии девятого транспортного коридора, связывающего страны Балтии, Скандинавии с югом. Эта инициатива была поддержана в мае Европейским Союзом. Думаю, мы должны выйти вместе с Украиной и предоставить значительные средства для того, чтобы создать такой транспортный коридор, — сказал Владимир Cемашко.