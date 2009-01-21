Беларусь и Украина расширят взаимодействие в энергетической сфере

Новые договоренности достигнуты накануне во время визита Президента Александра Лукашенко в Украину.

Стороны заключили меморандум о сотрудничестве в энергетике. Так, в нынешнем году Беларусь может закупить в Украине до двух с половиной миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Уже подготовлен соответствующий проект контракта.

Стороны также подписали: меморандум между правительствами и нацбанками двух стран о мерах по расширению торгово-экономического сотрудничества в условиях мирового финансово-экономического кризиса; и межправительственное соглашение об упрощенном порядке проезда на участке автодороги "Славутич–Чернобыльская АЭС", который проходит по территории Беларуси.

Глава белорусского государства поблагодарил Виктора Ющенко за большую поддержку, которую Украина оказывает нашей стране на всех уровнях. Александр Лукашенко пригласил своего украинского коллегу посетить Беларусь.





А аналитики склонны считать, что результат общения двух Президентов не заставит себя долго ждать и в украинско-белорусском взаимодействии намечается конкретный торгово-экономический прорыв.

Украинца Анатолия Шевченко в Минске всегда можно увидеть с кипой деловых бумаг. И вот сегодня он как раз заехал к партнерам по бизнесу на автомобильный завод. То, о чем накануне договаривались на высшем уровне в Чернигове Президенты, на его предприятии уже реализовывают. Автомобильная техника – несколько лет это стабильный общий интерес белорусских производителей и украинских дилеров.

Продукция нашего МАЗа заработала авторитет у потребителей в Киеве, сейчас разрабатывается программа поставки ее в Одессу, Кривой Рог, Днепродзержинск и Луганск. У белорусской техники в Украине сейчас просто бум популярности. Она зарекомендовала себя и в плане технической надежности, и с точки зрения дизайна. У Минского автомобильного завода в южной стране – соседке 10 дилеров, имеющих широкую сеть филиалов, которые практически охватывают всю Украину.

Любое производство просто станет без электроэнергии. И энергетическая составляющая в белорусско-украинских отношениях на переговорах в Чернигове обрела реальные очертания. Беларусь и Украина договорились расширять взаимодействие в сфере транзита энергоресурсов, транспорта. В ходе встречи в Чернигове Александр Лукашенко подчеркнул: Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества в энергетической сфере. Глава белорусского государства конкретизировал этот тезис: в случае необходимости возможно строительство новых ниток линий электропередачи для транзита через Беларусь электроэнергии в страны Балтии, либо для приобретения электроэнергии в больших объемах для самой Беларуси.

Беларусь давно и внимательно изучает вопросы, касающиеся покупки украинской электроэнергии, а также ее транзита в страны Балтии. И вот переговоры в Чернигове пролили свет на наше электрическое взаимодействие. Стороны разрешили многие вопросы. После Президентов настала очередь премьер-министров: в ближайшие 10 дней они должны встретиться, чтобы оформить все достигнутые на высшем уровне договоренности.