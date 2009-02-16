Беларусь и Украина против глобального кризиса

Две страны намерены подписать план совместных антикризисных действий. Об этом сегодня Александру Лукашенко доложил премьер-министр страны Сергей Сидорский.

Подобный документ уже существует с Россией. Его детали стороны оговорили на прошедшем в начале февраля в Москве заседании ЕврАзЭС. Меры, которые Беларусь и Украина собираются предпринять, чтобы защитить национальные экономики, стороны намерены обсудить уже в конце месяца на уровне премьеров, сообщил Сергей Сидорский. Глава правительства так же не стал скрывать ту непростую ситуацию, в которой сегодня оказалось белорусское производство, в частности машиностроение и легкая промышленность, ориентированные в значительной степени на внешние рынки. В этой ситуации нельзя допустить снижения экспортных потоков.

«80 процентов мы экспортируем, поэтому важнейшей задачей в настоящее время становится решение проблемы неплатежей с основным торговым партнером Беларуси - Российской Федерацией, - отметил Сергей Сидорский. - Сокращение объема взаимных расчетов приводит к снижению товарного потока, нарастанию у предприятий запасов готовой продукции, сокращению оборотных средств. По итогам последней встречи главы белорусского государства с президентами России и Украины правительствам стран были даны соответствующие поручения пробивать возникшие "финансовые тромбы". Для этого банки должны начать максимально кредитовать реальный сектор экономики».

Премьер так же проинформировал Президента о подготовке к весенне-полевым работам. Сейчас закупаются минеральные удобрения, семена. Уже сегодня к посевной готова почти вся сельхозтехника. Глава государства поручил работы в поле начать вовремя, не забыв при этом о вопросах финансового обеспечения посевной.

