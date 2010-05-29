Беларусь и Украина подписали экономический документ, который уже называют эпохальным

Гордиев узел белорусско-украинских взаимоотношений сегодня разрубили в Гомеле. Пути решения таких важных вопросов, как демаркация госграницы и урегулирование взаиморасчетов запротоколированы в «Дорожной карте».

План совместных действий, который определил приоритеты сотрудничества двух стран, эксперты уже называют эпохальным. Также они отмечают положительную динамику в экономических взаимоотношениях после спада кризисного 2009 года. За четыре месяца этого года товарооборот двух государств превысил миллиард долларов. И через несколько лет он должен достигнуть 10 миллиардов долларов в год. Новый экономический документ начал работать практически с момента подписания: он открыл возможности южного пути доставки венесуэльской нефти в Беларусь.

Владимир Семашко первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

– Для Беларуси сейчас актуальна поставка венесуэльской нефти в республику. Мы признательны Украине в целом. Мы нашли взаимные возможности снизить железнодорожные тарифы, портовые сборы, чтобы выстроить нормальный бизнес, чтобы это было выгодно и Беларуси, и давало дополнительную прибыль и Одесскому порту.

Андрей Клюев первый заместитель премьер-министра Украины:

– Я думаю что в ближайшее время разрешаться проблемы которые не решались последние 18 лет. Это все, что касается взаимных расчетов между Украиной и Беларусью, это вопросы границы. Мы наметили работу по машиностроению, транспорту, металлургии.