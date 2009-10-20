Беларусь и Украина нацелены на восстановление объемов взаимной торговли

Об этом заявил Владимир Семашко на открытии заседания межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Украинскую делегацию возглавляет первый вице-премьер-министр Александр Турчинов.

Как было отмечено, Беларусь и Украина планируют выйти по итогам текущего года на товарооборот более трёх миллиардов долларов. Для сравнения — еще пять лет назад этот показатель не превышал миллиарда.

Затронули сегодня стороны и вопросы поставок украинской электроэнергии в Беларусь. Была озвучена также заинтересованность Беларуси в увеличении контейнерных перевозок грузов с Украиной.

— 2009 год — год особый, год финансово-экономического кризиса, рецессии, что не могло не сказаться на товарообороте Беларуси и Украины. У нас есть падение в товарообороте, но оно меньше, чем в отношениях с другими странами. Это говорит об эффективности работы нашей комиссии, эффективности принимаемых решений, — заявил Владимир Семашко.