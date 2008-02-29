Беларусь и Украина готовы устранить барьеры во взаимной торговле

Об этом в Минске заявили первые вице-премьеры двух стран, открывая заседание межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.Почти два года прошло с момента последнего заседания межправительственной комиссии. Украина окунулась в атмосферу выборных кампаний. И внешние экономические интересы уступили внутренним политическим. Инициативу подхватили регионы и субъекты хозяйствования двух стран. Именно благодаря им и достигнуты рекордные показатели в торгово-экономических отношениях Минска и Киева.



Украинцы привезли в Минск конкретные проекты. Такие как строительство линии электропередачи на территории Беларуси, по которой планируется экспортировать украинскую электроэнергию в страны Балтии. Но это лишь одно из новых направлений сотрудничества.



У белорусов свои заготовки. Соседям продемонстрировали возможности Минского автомобильного завода. Ежегодно это предприятие экспортирует в Украину порядка 13 % своей продукции - всего около 2,5 тысяч автомобилей в год. И сегодня принимающая сторона рассмотрела предложение об увеличении поставок белорусских автобусов в страну-соседку.



Торгово-экономические отношения не ограничиваются простыми поставками продукции. Стороны создают совместные производства, сотрудничают в области науки и технологий. Белорусы готовы создавать на территории Украины совместные предприятия по выпуску техники.



Еще один плохо скрываемый интерес соседей - строительство в Беларуси атомной станции. Украинцы уже помогают выбрать площадку для нее, также рассчитывают принять участие в разработке тендерной документации. Кроме того, Украина выпускает энергетическое оборудование и делает это с успехом. Оно конкурентоспособно и по качеству, и по цене.



За последние пять лет товарооборот между Киевом и Минском увеличился в пять раз. До 3 миллиардов долларов. Но эта цифра лишь подтверждение тому, что потенциал сотрудничества пока не в полной мере. Стороны договорились, что встречи на высоком уровне теперь будут носить постоянный характер. Уже весной состоится встреча двух премьеров.