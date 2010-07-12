Беларусь и Украина договорились о сотрудничестве в сфере транспортировки нефти

По итогам встречи первых вице-премьеров Владимира Семашко и Андрея Клюева подписано межправительственное соглашение. Тем временем, латиноамериканское топливо, уже в виде нефтепродуктов, возвращается на украинский рынок. Белорусские НПЗ рассчитывают заметно увеличить экспорт готовой продукции — южные соседи уже оценили качество белорусского бензина.

Торговать белорусским топливом в Украине новое предприятие будет и оптом, и в розницу. Чтобы закрепиться на большом южном рынке, планируется купить несколько автозаправочных станций. Именно через сеть АЗС и будет налажена реализация горючего. Кроме бензина, продавать будут и белорусское голубое топливо. Из попутного газа в сжиженном виде его производят на Речицком заводе. В качестве белорусского продукта в Украине не сомневаются.

Игорь Чернявский, финансовый директор сети АЗС:

Этот бензин соответствует определенным высоким требованиям, которые мы к нему выдвигаем. Дизельное топливо соответствует европейским нормам — Евро-4 и Евро-5.

Недавно на украинских автозаправках появилась и энергетическая новинка — «Санта-Барбара». Здесь это уже назвали экономическим бумерангом. Сначала из Одесского порта венесуэльская нефть поступала на Мозырский НПЗ в виде сырья, теперь на украинский рынок черное золото вернулось, как готовый продукт высокого качества.

Николай Василевич, генеральный директор предприятия «БНК-Украина»:

В настоящее время практически реализовано 2 танкера нефтепродуктов, выработанных из венесуэльской нефти. Из них 57% реализовано в направлении Украины — это порядка 80 тысяч тонн. Учитывая то, что логистически украинский рынок — самый близкий к Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, соответственно, основная часть этих продуктов традиционно идет на украинские заправки.

В Украине растет спрос на экологичное топливо. Здесь знают о том, что на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе приступили к производству бензина стандарта Евро-5. И первые поставки ожидают осенью. «Сделано в Беларуси» — для украинских автолюбителей это уже стало синонимом качества.

В этой сфере украинские энергетики намерены продолжить сотрудничать с белорусскими коллегами. Технически, южные соседи готовы предложить два варианта поставок нефти на белорусские НПЗ: железная дорога и трубопровод. Нюансы логистики две страны закрепят документом. Из Киева пришло сообщение о том, что Беларусь и Украина договорились о сотрудничестве в сфере транспортировки нефти. По итогам встречи первых вице-премьеров Владимира Семашко и Андрея Клюева подписано межправительственное соглашение.