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Беларусь и Турция заинтересованы в развитии и расширении сотрудничества

05 декабря 2006 12:05
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Об этом заявил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Заболотец 5 декабря на встрече с членами парламентской делегации Турции во главе с руководителем национальной делегации Турции в ПАСЕ, заместителем председателя ПАСЕ Муратом Мерджаном. В ходе встречи обсуждены различные аспекты сотрудничества парламентариев двух стран на уровне национальных парламентов и в международных организациях. В рамках визита турецкой делегации, который продлится до 7 декабря, зарубежные гости встретятся с руководством Совета республики, студентами и преподавателями Белгосуниверситета, а также посетят здание Национальной библиотеки и Минский тракторный завод.
# Экономика

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