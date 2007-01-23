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Беларусь и Турция планируют заключить межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан

23 января 2007 09:43
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Сегодня в Минске в ходе двусторонних консульских консультаций стороны обменяются мнениями о перспективах взаимодействия в решении визовых вопросов, а также упрощения условий взаимных поездок граждан двух стран.В ходе консультаций, планируется рассмотреть возможность заключения Договора между Беларусью и Турцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам. Ожидается, что в ходе встречи участники также обсудят проблему торговли людьми.
# Экономика

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