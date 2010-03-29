Беларусь и Султанат Оман намерены выйти на новый уровень сотрудничества

Завершился официальный визит белорусских парламентариев в эту страну. И сегодня о его итогах Президента Александра Лукашенко проинформировал председатель Совета Республики Борис Батура.

В Омане состоялись двусторонние встречи между деловыми кругами и министерствами. Парламентарии подписали Меморандум о взаимопонимании. Напомним, в 2007 году султанат Оман посетил Александр Лукашенко. Этот официальный визит стал точкой отсчета плодотворного сотрудничества между странами, в том числе, в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Борис Батура, Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

– Главное – это торгово-экономические отношения. Необходимо открытие торгового дома в Султанате Оман, в связи с тем, что Султанат Оман занимает одно из лидирующих положений в Лиге арабских государств. Доложено о договоренностях, достигнутых между Комитетом по науке, торгово-промышленными палатами, министерствами образования обоих государств, между министерствами строительства и министерствами торговли.