Беларусь и Сирия подпишут 4 региональных соглашения

Сирийскую бизнес-элиту, которая приехала в Минск в расширенном составе — 135 человек — заинтересовало наше машиностроение, продукты питания, фармацевтика.

Белорусы также готовы поделиться опытом в энергетической сфере. Уже направлено шесть предложений для участия в тендерах. Среди них — реконструкция одной из сирийских ТЭЦ.

Однако, торговать и делиться опытом, по мнению специалистов, мало. Сейчас решается вопрос о создании на ближнем Востоке совместных производств с МАЗом и Минским заводом колесных тягачей.

Риад Хамад, сопредседатель Белорусско-Сирийского делового совета:

Нас интересует многое в Беларуси. Мы также хотим создать совместные предприятия по сборке автобусов и тракторов. Интересна и область грузоперевозок, также овощепереработки. И это только начало. Те соглашения, которые подписаны между нашими странами дадут новый импульс двусторонним отношениям и увеличат товарооборот.

Василий Романов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Мы ставим вопрос и о региональном сотрудничестве. Сегодня будет подписано 4 региональных соглашения. Между Минском и Дамаском, Брестом, Могилевом и регионами Сирии. И, я думаю, в рамках этих соглашений начнется более активная работа.