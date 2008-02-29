Беларусь и Сирия могут наполнить сотрудничество новыми экономическими проектами

В Минске подписали сразу четыре двусторонних межправительственных белорусско-сирийских документа. В первую очередь они касаются торгово-экономических взаимоотношений. Новые совместные проекты должны появиться уже в ближайшее время. Такой итог ожидается от визита в нашу страну министра экономики и торговли Сирийской Арабской Республики Амера Хосни Лутфи.



Почти 47 миллионов долларов товарооборота Беларуси с Сирией за прошлый год - сумма явно недостаточная. Можно значительно больше. Потенциал есть. В этом уверены и премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский, и министры экономик двух стран: Амер Хосни Лутфи и Николай Зайченко.



Свою роль должно сыграть расширение двусторонней правовой базы: подписаны четыре белорусско-сирийских межправительственных документа. Они касаются развития сотрудничества в области туризма, регионального планирования и жилищного строительства. А также экономического и научно-технического сотрудничества в агропромышленном комплексе и в области стандартизации. Последнее особенно актуально, так как расширит возможности взаимных поставок товаров. Особенно технических и оборудования. Пока сирийский рынок для этого не совсем открыт.



В Сирии еще с советских времен работают 250 БелАЗов. Время доказало надежность белорусской техники. И это подкрепляет желание сирийцев и дальше приобретать белорусские карьерные самосвалы. Кроме того, стороны рассматривают возможность поставок в Сирию белорусских двигателей и организации там сборочных производств. Беларусь со своей стороны заинтересована в закупках крупных партий сирийских фосфатов. Сырье необходимо одному из крупнейших наших предприятий - гомельскому химзаводу. А цена 100 долларов за тонну - ниже российской. В ближайших планах Беларуси импортировать 250 тысяч тонн фосфатов.



Беларусь и Сирия не намерены ограничиваться исключительно увеличением поставок товаров, используя при этом ресурс только межгосударственных механизмов. Есть большие возможности сотрудничества в рамках инвестиций. Эта ниша практически не занята. В Беларуси действуют всего лишь шесть совместных с Сирией предприятий. Министр экономики Беларуси пообещал, что в республике сделают все, чтобы сирийский капитал чувствовал себя здесь комфортно. А сирийский министр торговли заверил: "частный сектор экономики Сирии найдет потенциал".