Беларусь и Сербия намерены утроить объемы торговли

Очередные переговоры бизнесменов двух стран состоялись сегодня в Минске.

За последние два месяца сотрудничество заметно активизировалось. Безграничные возможности дает соглашение между государствами о свободной торговле. Сербы уже готовы к старту конкретных проектов, а Минск выбирает площадку для укрепления контактов белорусско-сербского бизнеса. Большинство предложений будет озвучено во время «гостевых» национальных выставок.

Интересов у сербского капитала в Беларуси немало. Итоги визита Главы Государства в Сербию – тому подтверждение. Не прошло и месяца, как большая делегация предпринимателей

из этой страны нюансы партнёрства обсуждали с Александром Лукашенко уже в Минске. Тогда белорусский лидер заметил - в бизнесе, кроме денег, рентабельности, прибыли, важно ещё и доверие.

Президент Беларуси: «Мы не приглашаем государства: приезжайте – приходите. Мы приглашаем конкретных бизнесменов. Будучи в Сербии, я озвучил предложение о том, что вот так идти фронтом, наступая на государства и бизнес зарубежный, и говорить: вы к нам приходите – мы вам окажем содействие, наверное, это неправильно. Надо искать конкретных, зарекомендовавших себя состоятельных бизнесменов, которые должны приезжать зарабатывать сами здесь и, конечно, укреплять тем самым экономику государства там, где будут создавать эти производства.»

О конкретных проектах и подготовке к первой в Беларуси национальной выставке Сербии - переговоры сегодня в Минске в Белоруской торгово-промышленной палате. Кстати, с этого дня и в Белграде заработает общественный представитель белорусского бизнеса. Розничные торговые сети, фармацевтика, туризм - целый ряд перспектив. Один из масштабных проектов — создание сборочного производства белорусских тракторов с выходом на рынки Турции, Болгарии, Боснии.

Белорусская сторона открыта для бизнеса. Я же, в свою очередь хочу сказать, что Сербия открыта для белорусских бизнесменов, - говорит Драгомир Карич, общественный представитель Белорусской Торгово-промышленной палаты в Республике Сербия. - Я думаю, что через пять лет товарооборот двух стран будет как минимум миллиард.

- Я хотел бы выделить отрасли, в которых мы напрямую заинтересованы, и представители которых будут представлять нашу страну на выставке, - сказал Милош Бугарин, Президент Торгово-промышленной палаты Республики. - Это пищевая отрасль, металлообработка, химическая, текстильная отрасли, производство мебели, строительство, проектирование, инженеринг в области сельского хозяйства.



Такой активности в сотрудничестве способствует и подписанное в Минске межправительственное Соглашение о свободной торговле, ставшее первым шагом в развитии делового сотрудничества. Это торговля без препятствий при серьезных налоговых послаблениях.

- Всё это стало возможным, благодаря визиту Президента Беларуси в зимний курортный центр Капаоника, где политические вопросы продвинули и нынешнее экономическое сотрудничество, встречи на таком высоком уровне, открыты все двери, быстро добились подписания соглашения о свободной торговле, - говорит Сречко Джукич, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Сербия в Республике Беларусь. - Это Соглашение первое подобное для Сербии со страной постсоветского пространства.

На национальную выставку Сербии в конце мая в Минск приедут представители почти восьмидесяти сербских компаний. К десанту белорусских бизнесменов готовится и Белград. Выставка планируется в следующем году. Страны намерены возобновить также работу торгово-экономической комиссии и создать Совет делового сотрудничества.

