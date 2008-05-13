Беларусь и Санкт-Петербург сегодня обсудили вопросы расширения дальнейшего сотрудничества

В 1,5 раза за первые два месяца текущего года увеличился товарооборот между Беларусью и Санкт-Петербургом и составил 210 миллионов долларов.

В Минске состоялось 2-е заседание рабочей группы Совета делового сотрудничества Беларуси и северной российской столицы. Вице-губернатор Петербурга Михаил Осиевский и заместитель премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков сегодня обсудили более десятка вопросов торгово-экономического сотрудничества, а также в сфере строительства, инновационных технологий и другие.

Отдельно стороны остановились на увеличении поставок белорусских товаров в Санкт-Петербург и открытии в городе на Неве более полусотни продовольственных магазинов.

