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Беларусь и Санкт-Петербург сегодня обсудили вопросы расширения дальнейшего сотрудничества

13 мая 2008 17:44
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В 1,5 раза за первые два месяца текущего года увеличился товарооборот между Беларусью и Санкт-Петербургом и составил 210 миллионов долларов.

В Минске состоялось 2-е заседание рабочей группы Совета делового сотрудничества Беларуси и северной российской столицы. Вице-губернатор Петербурга Михаил Осиевский и заместитель премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков сегодня обсудили более десятка  вопросов торгово-экономического сотрудничества,  а также в сфере строительства,  инновационных технологий и другие.

Отдельно стороны остановились на увеличении поставок белорусских товаров в Санкт-Петербург и открытии в городе на Неве более полусотни продовольственных магазинов.

# Экономика

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