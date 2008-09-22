Беларусь и Ростовская область могут существенно увеличить товарооборот

Об этом заявил белорусский премьер-министр Сергей Сидорский на встрече с губернатором этого российского региона. Ростовская область – один из ведущих торгово-экономических партнеров Беларуси. Сегодня стороны оговорили основные векторы сотрудничества до 2010 года. Среди основных направлений – разработка совместной программы по модернизации пассажирского автотранспорта в российском регионе, а также открытие в области дилерского центра белорусской коммунальной техники.