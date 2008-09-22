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Беларусь и Ростовская область могут существенно увеличить товарооборот

22 сентября 2008 13:53
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Об этом заявил белорусский премьер-министр Сергей Сидорский на встрече с губернатором этого российского региона. Ростовская область – один из ведущих торгово-экономических партнеров Беларуси. Сегодня стороны оговорили основные векторы сотрудничества до 2010 года. Среди основных направлений – разработка совместной программы по модернизации пассажирского автотранспорта в российском регионе, а также открытие в области дилерского центра белорусской коммунальной техники.
# Экономика

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