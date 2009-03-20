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Беларусь и Россия вырабатывают совместную бюджетную стратегию

20 марта 2009 18:32
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Сегодня в Минске состоялась совместная коллегия минфинов обеих стран.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев в ближайшее время продолжат обсуждение всего спектра актуальных вопросов  двустороннего сотрудничества,  которые  были  подняты во время вчерашней встречи  в Завидово. Страны   планируют  доработать совместный  антикризисный план. Одними из  главных  стратегов  в  этом  деле  являются министерства финансов. И они уже  приступили  к  выполнению соответствующих поручений глав государств. Сегодня  в  Минске  состоялась   совместная   коллегия белорусского  и  российского  минфинов. 

Как  признался  на  встрече в  белорусском  правительстве министр  финансов России Алексей Кудрин, в Минск, на коллегию  руководство  его  ведомства  прибыло  почти  что в полном составе. Бюджет – одна  из  важнейших составляющих  в финансовой  системе  любого  государства. Экономики Беларуси и России изначально тесно интегрированы исторически.  И  в  дальнейшем,  в рамках  Союзного  государства,   эта  кооперация   будет еще  большей.  Сегодня важно  определиться: какие  совместные меры в  области бюджетной  политики  нужно предпринять, чтобы вместе противостоять влиянию мирового финансово-экономического  кризиса.     

Пунктом в повестке дня не значился, но один из важнейших моментов в планах антикризисных мер Беларуси и России,  -  это использование национальных валют во взаимных расчетах. Соответствующее соглашение сторонами должно быть подготовлено в апреле. Но кроме того,  за  этими  дверями, российский министр финансов Алексей Кудрин предложил уменьшить зависимость от других валют в более широком формате - на пространстве СНГ и ЕврАзЭс. Обсудить общие действия руководителей финансовых ведомств стран-участниц этих структур пригласили уже 31 марта в Москве.

При этом речь вряд ли может идти о создании единой  наднациональной  валюты. Между государствами существуют очень разные механизмы экономического регулирования. Осторожно российский министр финансов относится и к созданию монетарного союза Беларуси и России.

# Экономика

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