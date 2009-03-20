Беларусь и Россия вырабатывают совместную бюджетную стратегию

Сегодня в Минске состоялась совместная коллегия минфинов обеих стран.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев в ближайшее время продолжат обсуждение всего спектра актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, которые были подняты во время вчерашней встречи в Завидово. Страны планируют доработать совместный антикризисный план. Одними из главных стратегов в этом деле являются министерства финансов. И они уже приступили к выполнению соответствующих поручений глав государств. Сегодня в Минске состоялась совместная коллегия белорусского и российского минфинов.

Как признался на встрече в белорусском правительстве министр финансов России Алексей Кудрин, в Минск, на коллегию руководство его ведомства прибыло почти что в полном составе. Бюджет – одна из важнейших составляющих в финансовой системе любого государства. Экономики Беларуси и России изначально тесно интегрированы исторически. И в дальнейшем, в рамках Союзного государства, эта кооперация будет еще большей. Сегодня важно определиться: какие совместные меры в области бюджетной политики нужно предпринять, чтобы вместе противостоять влиянию мирового финансово-экономического кризиса.

Пунктом в повестке дня не значился, но один из важнейших моментов в планах антикризисных мер Беларуси и России, - это использование национальных валют во взаимных расчетах. Соответствующее соглашение сторонами должно быть подготовлено в апреле. Но кроме того, за этими дверями, российский министр финансов Алексей Кудрин предложил уменьшить зависимость от других валют в более широком формате - на пространстве СНГ и ЕврАзЭс. Обсудить общие действия руководителей финансовых ведомств стран-участниц этих структур пригласили уже 31 марта в Москве.

При этом речь вряд ли может идти о создании единой наднациональной валюты. Между государствами существуют очень разные механизмы экономического регулирования. Осторожно российский министр финансов относится и к созданию монетарного союза Беларуси и России.

