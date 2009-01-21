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Беларусь и Россия узаконят сотрудничество в сфере мирного использования атомной энергии

21 января 2009 17:50
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Межправительственное соглашение может быть подписано уже в ближайшие месяцы.

Об этом сегодня удалось договориться в Минске на встрече первого вице-премьера Беларуси Владимира Семашко с генеральным директором госкорпорации по атомной энергетике "Рос-Атом" Сергеем Кириенко. Этот ключевой документ позволит перейти к прямым переговорам по сооружению первой белорусской АЭС под ключ.

Как уже сообщалось, генподрядчиком в реализации этого масштабного проекта выступит российская компания "Атомстройэкспорт". В течении этого года будут подготовлены все документы, необходимые для начала строительства. Напомним, в Островецком районе Гродненской области к 2018 году предстоит возвести два энергоблока белорусской атомной электростанции.

# Экономика

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