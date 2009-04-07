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Беларусь и Россия упростили взаимный транзит товаров

07 апреля 2009 08:11
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Российский президент Дмитрий Медведев подписал закон о ратификации соответствующего межправительственного соглашения.

Документ  упрощает перемещение товаров, в том числе из третьих стран, устанавливает единый порядок транзита, выдачи таможенных разрешений и оформления документов на транзит. В соглашении оговариваются полномочия таможенных органов, права и обязанности таможенного перевозчика. Документ не будет распространяться на товары и транспортные средства, перемещаемые физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд.  Добавим, что белорусская сторона все ратификационные процедуры по этому соглашению уже завершила.

# Экономика

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