Беларусь и Россия упростили взаимный транзит товаров

Российский президент Дмитрий Медведев подписал закон о ратификации соответствующего межправительственного соглашения.

Документ упрощает перемещение товаров, в том числе из третьих стран, устанавливает единый порядок транзита, выдачи таможенных разрешений и оформления документов на транзит. В соглашении оговариваются полномочия таможенных органов, права и обязанности таможенного перевозчика. Документ не будет распространяться на товары и транспортные средства, перемещаемые физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд. Добавим, что белорусская сторона все ратификационные процедуры по этому соглашению уже завершила.