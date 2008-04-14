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Беларусь и Россия унифицируют законодательство в области продбезопасности

14 апреля 2008 08:01
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В числе основных законопроектов - нормативно-правовые акты, регулирующие использование генно-модифицированных продуктов и обеспечивающие контроль за импортом, поступающим на рынок двух стран. В настоящее время уже началась унификация некоторых документов, особенно в отношении норм безопасности для продуктов питания и продовольственного сырья. Учитывая, что Россия - главный продовольственный торговый партнер Беларуси, достигнута договоренность о проведении взаимных проверок санитарных и ветеринарных служб двух стран.
# Экономика

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