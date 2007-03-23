Беларусь и Россия строят прогнозы дальнейшего сотрудничества

23 марта в Минске прошло заседание Совета министров Союзного государства России и Беларуси.

Повестка дня содержит 25 вопросов, касающихся экономической, политической, военной и культурной интеграции двух стран. В частности, предметом обсуждения стали итоги торгово-экономического сотрудничества России и Беларуси в прошлом году, прогноз социально-экономического развития Союзного государства на текущий год и параметры прогноза до 2009 года.

Кроме того, речь шла о прогнозных балансах спроса и предложения по важнейшим видам продукции Союзного государства на 2007 год, о балансе топливно-энергетических ресурсов на текущий год. Совет министров обсудил также ход работ по формированию единого миграционного пространства, выполнение плана совместных мероприятий по противодействию терроризму в 2007 году. На заседании обсуждены проекты разработки и использования суперкомпьютеров семейства "СКИФ", которые совместно создают российские и белорусские ученые.