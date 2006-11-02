Беларусь и Россия строят планы взаимообмена информации о деловом сотрудничестве

2 ноября представители Министерств информации Беларуси и Московской области на встрече в Минске обсудили программу совместных мероприятий на 2007 год.Речь шла о возможности организации обмена и размещения в СМИ Беларуси и этого российского региона материалов о деловом сотрудничестве, реализации совместного информационно-издательского проекта "Города побратимы: Минщина - Подмосковье". Кроме того, представители министерств информации договорились об участии СМИ, книгоиздателей, книгораспространителей в выставках и фестивалях. Программу совместных мероприятий планируется подписать на выставке "Пресса-2007", которая пройдет в ноябре этого года в Москве.