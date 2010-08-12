Беларусь и Россия создают концепцию аграрной политики

О важном документе для агропромышленного сектора обеих стран Александру Лукашенко сегодня рассказал Госсекретарь Союзного государства Павел Бородин.

Необходимость появления такой концепции вызвана, в первую очередь, теми проблемами, которые доставляет нынешним летом жара сельскому хозяйству.

В ходе встречи речь шла о производственной кооперации во всех сферах. В Союзном государстве будет принята уже третья совместная программа – по дизельному автомобилестроению, и четвертая – «Союзный компьютер».

Александр Лукашенко и Павел Бородин обсудили и Концепцию нанотехнологий и возможность их практического применения, например, для предупреждения и тушения пожаров. Как и ранее, в Союзе Беларуси и России акцент – на решение вопросов занятости населения и создания новых рабочих мест. Планируется, что Президенты двух стран встретятся в декабре, чтобы на Высшем Госсовете обсудить это детально.

Павел Бородин, Государственный секретарь Союзного государства:

Концепцию аграрной политики мы достаточно подробно проговорили. На ближайшем Совмине в сентябре обсудим концепцию Союзного государства. Ситуация, которая сложилась в России, она тяжелейшая: есть падение аграрного сектора. Был очень предметный разговор — мы никогда с Александром Григорьевичем не обсуждаем политические вопросы. А только то, что нужно нашим народам. Обсудили, как создать новые рабочие места.