Беларусь и Россия согласовали условия поставки российской нефти на белорусские НПЗ до 2015 года

Новости Беларуси. Протокол подписан накануне в Москве. Об этом сообщили сегодня в концерне «Белнефтехим».

Баланс нефтяного сырья Беларуси на 2012-й год полностью обеспечивает потребности нефтеперерабтывающих заводов. В нашу страну планируется поставить более 23 миллиона тонн нефти. А в связи с созданием Единого экономического пространства впервые предусмотрены поставки белорусских нефтепродуктов для российских потребителей. И, по мнению экспертов, эти условия — наилучшие и наиболее выгодные для нашей страны за последние 5 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Костюченко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:

С 1 января все условия поставки нефти приведены в соответствие с соглашением, которое было подписано в рамках создания Единого экономического пространства. И в соответствии с этим соглашением нефтяные пошлины, а также другие платежи, которые приравнены к этим пошлинам, применяться в торговле не будут.