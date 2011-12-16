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Беларусь и Россия согласовали условия поставки российской нефти на белорусские НПЗ до 2015 года

16 декабря 2011 12:08
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Новости Беларуси. Протокол подписан накануне в Москве. Об этом сообщили сегодня в концерне «Белнефтехим».

Баланс нефтяного сырья Беларуси на 2012-й год полностью обеспечивает потребности нефтеперерабтывающих заводов. В нашу страну планируется поставить более 23 миллиона тонн нефти. А в связи с созданием Единого экономического пространства впервые предусмотрены поставки белорусских нефтепродуктов для российских потребителей. И, по мнению экспертов, эти условия — наилучшие и наиболее выгодные для нашей страны за последние 5 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Костюченко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:
С 1 января все условия поставки нефти приведены в соответствие с соглашением, которое было подписано в рамках создания Единого экономического пространства. И в соответствии с этим соглашением нефтяные пошлины, а также другие платежи, которые приравнены к этим пошлинам, применяться в торговле не будут.

# Экономика # Белоруссия

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