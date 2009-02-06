Беларусь и Россия прорабатывают возможность создания нефтяного холдинга

Об этом сообщил сегодня журналистам Посол России в Беларуси Александр Суриков. По его словам с белоруской стороны в холдинг могут войти предприятия по транспортировке нефти, нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы. Одновременно с созданием нефтяного холдинга сторонами оговаривается возможность строительства второй ветки газопровода "Ямал-Европа". Этот вопрос пока в стадии проработки – все будет зависеть от долгосрочных контрактов на поставку газа с европейским потребителям. Также есть перспектива создания белорусско-российского холдинга по производству грузовых автомобилей. В эту компанию войдут автопредприятия Беларуси и России, работающие в кооперации и по лизингу.