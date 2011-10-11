Беларусь и Россия подписали контрактное соглашение по строительству первой белорусской АЭС

Документ называют регламентирующим — он определяет основные положения генерального контракта: строительство «под ключ» двух энергоблоков АЭС. Генеральным подрядчиком выступает российский «Атомстройэкспорт».

3D макет будущей станции Дмитрий Максимович изучил до мелочей. Как и похожие проекты в действии. Но белорусскую будет отличать неоспоримое преимущество — безопасность и степень защиты по последнему слову.

Дмитрий Максимович, сотрудник объединенного института энергетических и ядерных исследований «Сосны»:

Основная степень защиты выдерживает падение самолета, землетрясения до 8 баллов, наводнение.

Контрактное соглашение уже называют скелетом, основой для дальнейших действий. К слову, стороны ведут переговоры о предоставлении кредита на строительство станции. На сооружение АЭС, по предварительным подсчетам, требуется около 9 миллиардов долларов. Сегодняшнее соглашение определило и основные положения генконтракта: строительство «под ключ» двух энергоблоков общей мощностью до 2,400 МВт.Первый блок планируют ввести в строй в 2017 году, второй — в 2018. Строить будут в Гродненской области. Островецкая площадка уже готова.

Юрий Рымашевский, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

Прогресс есть, вопрос двигается. И подписание контрактного соглашения говорит о том, что этот проект будет реализован совместно с российской стороной. К сожалению, вы видите, какая ситуация по газу, хотя нам обещан понижающий интеграционный коэффициент. В перспективе с выходом на равнодоходность. Но она все равно поднимется до той рыночной цены, которая имеется. У нашей республики нет другого пути, у нас нет значительных запасов полезных ископаемых, мы идем на кардинальные шаги — строительство АЭС.

Генподрядчиком выступает «Атомстройэкспорт». Компания корпорации «Росатом» уже завоевала имя на мировом энергетическом рынке. В Беларуси будут строить АЭС-2006 — это проект современной электростанции поколения 3+. На основе проекта уже строятся Ленинградская АЭС и Балтийская, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Кулик, первый заместитель министра природных ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь:

Строительство атомной электростанции — с точки зрения нагрузки на окружающую среду, это самый чистый вид энергии. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды серьёзно работало над проектом.

Повышенный уровень ядерной, радиационной, технической и экологической безопасности. Собственная АЭС обеспечит стране еще и экономическую уверенность.

Сергей Семашко, председатель Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по промышленности и топливно-энергетическому комплексу:

Это огромный шаг вперед, нам АЭС необходима. Сейчас экономика на подъеме, развивается. Естественно, необходимость в энергоресурсах будет расти. Конечно, мы можем говорить о возобновляемой энергетике, но, к сожалению, она не сможет дать те ресурсы, которые необходимы.