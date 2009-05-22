Беларусь и Россия планируют сквозные тарифы на перевозку транзитных грузов

Это определили в Минске главы железнодорожной отрасли стран СНГ.

Эффективность грузоперевозок значительно вырастет. Беларусь и Россия также договорились не повышать тарифов в одностороннем порядке. А вот за задержку пассажирских поездов вводится штраф.

– Далеко не всегда железнодорожники ответственны за задержку. Бывают и другие ведомства – таможня, пограничники. И когда мы принимает ответственность на себя, это сигнал нашим государствам, что платит организация этого государства. Не важно, кто это сделал, платить придётся. Сумма – 200 швейцарских франков за каждые полчаса простоя, – отметил президент ОАО «Российские железные дороги» Владимир ЯКУНИН.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Беларусь, Россия и Украина создают коридор безопасности на главных автомагистралях. Этот современный проект сделает дороги более безопасными для грузоперевозчиков и транзитного транспорта. Фуры оборудуют навигационными терминалами. В режиме реального времени со спутников будет поступать информация о месте нахождения и скорости транспорта. В планах до 2010 года – оборудовать подобными новинками более 600 машин охраны, которые будут сопровождать международных перевозчиков.