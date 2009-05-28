Беларусь и Россия планируют подготовить соглашение о строительстве АЭС в ближайшие месяцы

Об этом заявил журналистам в Минске заместитель главы госкорпорации "Росатом" Александр Локшин

Александр Локшин отметил, что сегодня на заседании союзного Совмина планируется подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

- Этот документ носит рамочный характер и открывает возможность взаимодействия по многим направлениям, в том числе проектированию, строительству, эксплуатации и вывода из эксплуатации станции, поставкам ядерного топлива, обращению с отходами, - сказал Александр Локшин. Для реализации конкретных проектов потребуется подписание соглашения непосредственно о строительстве АЭС. -Соглашение мы договорились подготовить к подписанию в третьем квартале текущего года, - сообщил заместитель главы "Росатома".

Он подчеркнул, что для российской стороны очень важно, что Беларусь выбрала для строительства АЭС российский проект.

Что касается сроков строительства первого блока станции, то Александр Локшин сказал:

- Потребуется пять лет от первого бетона, еще год-полтора - на подготовительные работы.

Отвечая на вопрос о возможности российского участия во владении белорусской АЭС, он отметил, "Росатом" рассматривал такую возможность с белорусской стороной в отношении третьего блока станции.

- Мы говорили о том, что два блока будут обеспечивать электроэнергией потребности внутреннего рынка Беларуси, а для экспорта - третий блок, по которому белорусская сторона и рассматривала российское участие, - рассказал заместитель главы "Росатома". Однако пока оценка не проводилась, вопрос на стадии обсуждения, передает корреспондент БЕЛТА.