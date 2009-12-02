Беларусь и Россия ориентированы на создание Единого экономического пространства

Такое мнение высказали эксперты во время видео-моста, который связал сегодня Минск и Москву.

Необходимо работать и над такими вопросами, как свободное передвижение услуг, капитала, человеческих ресурсов и создание равных условий для субъектов хозяйствования.

Отметим, за 10 лет союза Беларуси и России появилось около пяти миллионов новых рабочих мест, по совместным программам заработали 26 тысяч предприятий. Товарооборот между государствами увеличился в пять раз и превысил 34 миллиарда долларов.

Ярослав Мицкевич, начальник главного управления внешнеэкономической политики Минэкономики Беларуси:

- Приоритетной задачей дальнейшего формирования Союзного государства является создание Единого экономического пространства. Конечно, значительный шаг сделан в этом направлении с подписанием документов о создании Таможенного союза, что обеспечит свободу передвижения товаров ... но вместе необходимо работать и над такими вопросами, как обеспечение свободного передвижения услуг, капитала, человеческих ресурсов, создание равных условий для деятельности субъектов хозяйствования.