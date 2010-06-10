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Беларусь и Россия намерены снять все вопросы во взаимных поставках сельхозпродукции

10 июня 2010 17:45
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Об этом сегодня заявил замминистра сельского хозяйства России Александр Черногоров на выставке «Белагро-2010».

Белорусские комбайны нужны на огромных российских полях, хотят россияне покупать и белорусские продукты, отметил чиновник.

В ближайшее время стороны намерены подписать договор между аграрными ведомствами о совместной работе.

Александр Черногоров, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации:
Если белорусские трактора и комбайны заработают на безграничных российских просторах, никому от этого хуже не будет. Если белорусская продукция растениеводства и животноводства появится на российских столах, от этого тоже никому хуже не будет. Нам надо так работать, чтобы не было никаких воин, ни молочных, ни мясных, ни зерновых. Такое желание есть и с российской, и, я думаю с белорусской стороны.

# Экономика

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