Беларусь и Россия начали строить белорусскую АЭС в Островце

Еще один документ на предоставление Беларуси кредита может быть подписан в ближайшее время. Сооружение станции «под ключ» будет производиться российским генподрядчиком по внутрироссийским ценам.

К строительству станции максимально привлекут белорусские компании. Тем временем, на самой островецкой площадке уже полным ходом идут работы по созданию инфраструктуры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Для водителя самосвала Виктора Смольского островецкая площадка уже вторая, на которой проектируется АЭС. В 80-е он работал на строительстве белорусской атомной станции под Руденском. После чернобыльской аварии вся атомная программа Союза была заморожена. За это время ядерная энергетика в мире шагнула далеко вперед. А мы вот только сейчас начинаем догонять. Строители понимают, что объект ответственный.

В будущем городе энергетиков уже два года идет подготовка к строительству в масштабах, каких Островец не видел за 5 веков своей истории. За два последних года проделана большая изыскательская работа. Сейчас это позволяет сэкономить массу времени. Работа по строительству станции может быть развернута очень быстро. Станция будет в северной части Островецкого района вблизи автодороги «Вильнюс-Полоцк».

На островецкой площадке ведутся подготовительные работы. Сейчас строится терминал для разгрузки железнодорожных вагонов, которые будут приходить со стройматериалами.

Из Ошмян к месту строительства АЭС прокладывается железная дорога. Параллельно расширяется автотрасса. Будет прямая дорога от деревни Гоза в Островец. В город съезжаются строители со всей страны. Много заявок на работу от литовской и украинской сторон.

Сергей Платонов, прораб строительно-монтажного управления «ЛидаЭнергоСтрой»:

Здесь будет большая площадка, заполненная производственными зданиями: складами, административными зданиями, гаражами. Вся площадка — 2 × 2 км. И все будет здесь застроено.

На Островецкой АЭС предусматривается строительство двух энергоблоков. Электрическая мощность каждого — 1200 МВт. Ввод первого реактора намечен на 2017 год. Деньги на строительство станции готова выделить Россия. В течение месяца может быть подписано соответствующее соглашение на 6 млрд долларов. Возведение сопутствующей инфраструктуры потребует еще порядка 3 млрд. Накануне стороны подписали соглашение о строительстве станции.

Владимир Путин, премьер-министр Российской Федерации:

Современные системы, в том числе системы пассивной защиты, позволяют работать без внешних источников электроэнергии и даже без участия человека в ликвидации каких-либо последствий. Именно такую станцию мы собираемся строить в Беларуси.

Что касается кредитов и сроков заключения договоров, то в случае с Беларусью кредит составит примерно 6 млрд долларов.

Современные АЭС, проектируемые в XXI веке, могут выдержать и землетрясения, и цунами. Островецкая станция — самый последний тип АЭС с водоводяным реактором. Аналогов ей пока нет, кроме той, которая сейчас строится под Калининградом. Уровень безопасности самый высокий — так называемые «три плюс».

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Белорусско-российские энергоситемы будут работать параллельно. Стороны построят эффективную, а главное, безопасную атомную электростанцию. Безопасность и надежность будущей АЭС — это главные задачи, главный приоритет.

Окончание подготовительного цикла на островецкой площадке и работы по рытью котлована и заливки бетона в фундамент станции могут начаться уже осенью, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Беларусь и Россия подписали соглашение о строительстве АЭС